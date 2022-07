Heiß auf Eis: Molkerei liefert bis nach China

„Binnen weniger Wochen wurden auf einer Fläche von 2000 Quadratmeter 5000 Palettenstellplätze geschaffen“, so Werksleiterin Eva Streit. „Damit sind unsere Produkte von der Anlieferung des Rohstoffes bis zur Verladung auf den Lkw oder Container in unserer Hand.“ Bergland spare so auch beim Transport und habe neben einer Photovoltaikanlage auf dem neuen Zubau noch weitere grüne Ziele. „Ab 2023 wird die Energieversorgung mit den Stadtwerken als Partner komplett auf Biomasse umgestellt“, so Generaldirektor Josef Braunshofer.