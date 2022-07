Zell am See: Kühe durchbrachen Zaun vor Attacke

Die Liste der Kuh-Angriffe auf den Almen ist lang

In den vergangenen Tagen kam es österreichweit in Almgebieten immer wieder zu Kuh-Angriffen. Der Ferienstart samt sommerlichem Wetter dürfte die Lage in den kommenden Tagen weiter verschärfen. Experten stellten bereits im Vorjahr Verhaltensregeln auf, die die Sicherheit in Almgebieten erhöhen sollen. Besonders wichtig: Abstand halten! Wanderer sollten Kühe weder streicheln noch füttern und keinesfalls erschrecken. Hunde sollten Besitzer stets an der kurzen Leine führen – und bei einer drohenden Kuh-Attacke sofort ableinen.