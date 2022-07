Windhose riss Hüpfburg in Luft: 9 Kinder verletzt

Dramatische Szenen haben sich am Sonntag im Rahmen eines Kinderfußballturniers in Gondershausen im Rhein-Hunsrück-Kreis in Deutschland abgespielt. Eine Hüpfburg wurde plötzlich von einer Windhose erfasst und in die Höhe gezogen, mehrere Kinder stürzten daraufhin vier bis fünf Meter in die Tiefe. Es gibt neun teils schwer Verletzte.