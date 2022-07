Polizei warnt vor Protestaktion auf F1-Rennstrecke

Mögliche Protestaktionen auf der Rennstrecke haben die Polizei vor dem Formel-1-Gastspiel in Silverstone in Alarm versetzt. Es gebe konkrete Hinweise darauf, dass eine Gruppe von Aktivisten plane, den Großen Preis von Großbritannien zu stören und dabei auch auf die Strecke gelangen wolle, teilten die zuständigen Behörden der Grafschaft Northamptonshire am Freitag mit.