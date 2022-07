Kühltaschen: Für die Picknicker unter uns

Stattdessen sieht man Thomas D. und Smudo in verrückten Outfits durch den Bildschirm tanzen. Für Erfrischung sorgt ein Eiswagen. Was auch nicht schlecht ist für einen Picknick-Ausflug, doch jedes Mal einen Eiswagen mitzuschleppen, könnte so manchen schwerfallen. Wie auch immer, wenn Sie sich in der Hitze aus der Kühltasche erfrischen wollen, haben wir folgende Tipps für Sie.