Hier gibt‘s Geschenke und Gratis-Nachhilfe

Gratis-Nachhilfe in den Ferien

Gerade in der jetzigen Situation werden sich viele Familien die Nachhilfe nicht mehr leisten können. Doch auch in diesen Fällen gibt es Möglichkeiten. Von 25. Juli bis 1. September unterstützen die VHS Sommerlernstationen in Mathematik, Deutsch und Englisch. Anmelden können sich Schüler einer Mittelschule oder AHS-Unterstufe. Dieses Angebot wird von der Stadt Wien gefördert und ist kostenlos.