Wiener geben pro Jahr 680 Euro für Nachhilfe aus

Hohe Kosten belasten die Familienbudgets

Die Haushalte greifen dafür auch tief ins Börserl. Die Kosten belaufen sich in diesem Schuljahr auf rund 630 Euro pro Schulkind. Gegenüber dem Jahr 2020 sind die Durchschnittskosten damit wieder deutlich gestiegen - damals lagen sie bei 490 Euro. In Wien sind es durchschnittlich sogar 680 Euro. Von den Eltern, die für ihr Kind eine bezahlte Nachhilfe in Anspruch nehmen, gab rund die Hälfte (48 Prozent) an, dadurch sehr stark oder spürbar finanziell belastet zu sein. Besonders prekär ist das bei den unteren Einkommensgruppen. Somit sind vor allem jene Familien betroffen, die ohnehin schon durch die Corona-Krise und die anhaltenden Teuerungen große Einschnitte ins Haushaltsbudget hinnehmen mussten.