„Lasser“, Lobbying und die Eurofighter: Verjährt!

Er ist seit bald 14 Jahren tot - und trotzdem ist Jörg Haider am letzten Tag des Prozesses gegen zwei Lobbyisten rund um die Eurofighter-Beschaffung Thema. Der einstige Kärntner Politiker firmierte in Kalendereinträgen der Angeklagten (Anwalt J. Pauer) unter „J. Laider“ - und auch ein zweiter Name erscheint bekannt: „KH Lasser“. Karl-Heinz Grasser fühlt sich aber nicht angesprochen, wie er Richter Christian Böhm schmunzelnd sagt. Der ehemalige Finanzminister brauchte am Mittwoch nur einen Stock höher im Landesgericht Wien zu gehen - in der 2. Etage ist er wegen Steuerhinterziehung Angeklagter und durfte wegen der Zeugenladung seinen eigenen Prozess kurz „schwänzen“ ...