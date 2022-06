24-Stunden-Pflege wird für alle Beteiligten teurer

Politik will mehr Kompetenzen für bestimmte Berufsgruppen

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und Oberösterreichs Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) reagierten am Dienstag mit einer Aussendung auf den Personalmangel in der Pflege. So brauche es mehr Kompetenzen für Pflegefachassistenzen, wie das selbstständige Anleiten und Begleiten von Auszubildenden, und Heimhilfen. Diese sollen künftig etwa Augentropfen verabreichen und Verbände wechseln dürfen. Darüber hinaus forderten die beiden Politiker einen Ausbildungsbeitrag von 600 Euro monatlich für die Fachsozialbetreuungsberufe.