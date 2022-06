Pflege in Niederösterreich bereits oft unleistbar

Alarmstimmung in der heimischen Pflegebranche: „Die 24-Stunden-Betreuung steht vor dem Kollaps“, bringt Robert Pozdena die dramatische Situation auf den Punkt. Der Standesvertreter der Personenbetreuer in Niederösterreich berichtet von immer mehr Notfällen: „Menschen müssen schweren Herzens die Pflege kündigen, weil sie sich diese nicht mehr leisten können.“ Da die Betroffenen jedoch rund um die Uhr Betreuung brauchen, müsse etwas unternommen werden: „Und zwar rasch, die Zeit drängt“, so Pozdena.