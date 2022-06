Für Pöltl-Show ist alles angerichtet

Hoffen auf ein volles Haus

Pöltl und Co. haben gestern Abend die erste Trainingseinheit absolviert. Was noch fehlt, ist eine elektrisierende Atmosphäre, darauf hofft Basketball Austria-Generalsekretär Johannes Wiesmann: „Am Donnerstag wird es schwer die Halle vollzukriegen, Sonntag hoffen wir auf ein volles Haus.“ Neben den Quali-Spielen macht auch die 3x3 Tour Austria dieses Wochenende halt an der Salzach und das Rollstuhl-Basketball Nationalteam testet am Samstag gegen die Schweiz.