Eine ziemlich große Lücke

Man kann auch mit drei Ballkleidern gut leben, meinte Johanna Mikl-Leitner angesichts der massiven Teuerung und setzte sich damit in die Nesseln. Mich hat das an eine andere Ballkleid-Geschichte erinnert. Als in der Nacht des 23. Februar 2017 die Todesnachricht von Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser kam, saß Pamela Rendi-Wagner im schwarzen Ballkleid beim Abendessen und freute sich auf ihren ersten Opernball. Die Nacht verbrachte die ehemalige Spitzenbeamtin im Gesundheitsministerium dann im Büro. Später holte sie der damalige SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern als Gesundheitsministerin in die Regierung, 2018 löste sie ihn als Parteichefin ab.