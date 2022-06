Hier brutzelt es richtig: In Villach wird gegrillt

Die Parkanlage des Parkhotels Villach verwandelt sich von 6. bis einschließlich 10. Juli zum Feinschmecker-Treffpunkt in puncto BBQ. Dort gibt es für jeden Geschmack das Richtige: Neben dem Villacher Bieranstich am Mittwoch, der die Veranstaltung eröffnet, sorgen am Freitag und am Samstag zwei Bands für rockige Livemusik. Verschiedenes Karnerta-Qualitätsfleisch gibt es täglich zu verkosten, und besonders Mutige können sich beim Chili- und Schärfecontest am Samstag einer scharfen Herausforderung stellen. Erstmals besucht auch Franz Kupetzius, Europa- und Staatsmeister im Grillen, die Stadt Villach, um mit seinem mobilen Smoker die Gäste des Fests kulinarisch zu verwöhnen.