Eintracht-Ikone: „Eine glückliche Scheidung“

Man habe Hinteregger bei seinem Abschiedsinterview die Erleichterung angesehen, so Fjörtoft. „Wie es aussieht, hat Hinti sein Fußballleben voll gelebt, aber auch sein normales Leben in vollen Zügen. Und dann ist es so weit, aufzuhören. Auch mit 29. Denn im Profi-Fußball erlebst du zu 95 Prozent Dunkelheit: Training, Verletzungen, Probleme, Niederlagen. Nur 5 Prozent sind Freude und Glück.“