Jetzt wird Martin Hinteregger Stürmer

Davor muss aber die Sehne heilen (die ihn ja das Europa-League-Finale kostete) und Nase und Meniskus gerichtet werden. „Wir freuen uns, dass er nach 17 Jahren heimkehrt“, so Papa Franz, dessen Sohn sich mit der heutigen Eröffnung seines Gasthofs Adler in Kronberg in Deutschland und seiner Helikopter-Firma zwei Standbeine geschaffen hat. Sorgen muss man sich also keine machen. Franz: „Martin ist froh, dass Ruhe einkehrt.“