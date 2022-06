Hammer! Martin Hinteregger beendet seine Karriere

Schon im Herbst ans Aufhören gedacht

Von Eintracht Frankfurt lässt er sich aber wie folgt zitieren: „Ich hatte bereits im vergangenen Herbst erste Gedanken, nach der Saison aufzuhören. Ich habe mich sportlich in einer schwierigen Phase befunden: Meine Leistungen waren schwankend. Die Siege haben sich nicht mehr so gut angefühlt, dafür tat jede Niederlage doppelt so weh.“ Jetzt Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen.