Rücktritt: Martin Hinteregger „ist ausgebrannt“

„Das war‘s! Martin Hinteregger und Eintracht Frankfurt gehen in Zukunft getrennte Wege. Der Klub setzte den bis 2024 laufenden Vertrag des Österreichers aus. Am Mittwoch kam es zum Gespräch mit dem Abwehr-Star, seinem Berater Christian Sand und Sport-Vorstand Markus Krösche. Am Donnerstag folgte ein weiteres. Das Ergebnis: Sofortige Trennung. Hinteregger beendete sogar gleich seine Karriere. Eintracht akzeptierte den Hinti-Schritt. Auch weil die Probleme mit ihm zuletzt immer größer wurden. Grund: Hintereggers wiederholte Fehltritte in der Vergangenheit. Erst kam er vor der letzten Saison mit Übergewicht aus dem Urlaub. Dann seine wiederholten Feier-Exzesse mit Fans. Seine schwache Leistung in der Vorrunde. Der Ärger kulminierte nach dem Europa-League-Sieg, als Hinti die ganze Nacht durchfeierte und am nächsten Morgen die Verabschiedung der Eintracht-Profis Ilsanker, Barkok und da Costa verschlief. Sein Lebenswandel missfiel den Verantwortlichen schon lange.“