Deep Fakes: Wenn Augen und Ohren getäuscht werden

Seit wann gibt es Deep Fakes?

Als Meilenstein in der Entwicklung von Systemen, die für solche Videomanipulationen geeignet sind, gilt ein Experiment der University of Washington aus dem Jahr 2017. Forschende stellten damals Algorithmen vor, die in der Lage waren, beliebige Audioclips in ein realistisches, lippensynchrones Video der Person umzuwandeln. So legten die Wissenschafter dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama heikle Aussagen zu Themen wie Terrorismus oder Massenarbeitslosigkeit virtuell in den Mund.