Klub-Legende Andreas Leitner verlässt die Admira

Sein Mentor und Tormanntrainer Martin Dedek verließ am Donnerstag das AMS-Camp in Steinbrunn, um nach zähen Verhandlungen seinen Vertrag bei der Admira zu verlängern. Das wird’s bei Andreas Leitner selbst nicht spielen. Das Thema Rückkehr in die Südstadt ist für den langjährigen Kapitän und Einser-Keeper passé.„Obwohl der Verein immer einen großen Platz in meinem Herzen haben wird, aber der Gang in die zweite Liga ist nicht mein Weg.“