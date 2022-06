Skurriles Programm bei Bürgermeisterinnen-Treffen

Als Hahn im Korb darf sich Landeshauptmann Peter Kaiser am 3. Juli fühlen. Da wird er in Pörtschach ein Treffen der österreichischen Bürgermeisterinnen eröffnen. 205 Frauen (9,8 Prozent) finden sich an der Spitze der insgesamt 2093 Gemeinden. Die jüngste Bürgermeisterin ist in der Gemeinde Hofkirchen im Traunkreis (OÖ) tätig und heißt Nicole Zehetner-Grasl (26, VP).