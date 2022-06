Cornelius Obonya las die Glückwünsche vor

„Ich versuche heuer möglichst viel um die Festspiele herum mitzuerleben, den direkten Kontakt zu Publikum und Künstlern zu suchen“, so Festspielpräsidentin Kristina Hammer, die sich im kleinen Schwarzen unter den Gästen tummelte. Hat sie denn einen Geheimtipp, wie man so einen Party-Marathon am besten übersteht? „Auf alle Fälle mit viel Disziplin. Und die Freude sollte einem dabei auch nicht vergehen“, erklärt Hammer.