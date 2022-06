Handel muss in die Offensive gehen

Das Kaufkraftvolumen liegt in Vorarlberg bei stolzen 2,3 Milliarden Euro. Doch längst nicht alles davon fließt auch in heimische Betriebe. Immer größer wird die Konkurrenz aus dem Netz. Der Onlinehandel hat bereits vor der Coronapandemie für Sorgenfalten auf der Stirn der Händler gesorgt. Landesrat Marco Tittler (ÖVP) wollte wissen, wie sich das Kaufverhalten nun nach zahlreichen Lockdowns verändert hat und gab zu diesem Zweck eine Studie in Auftrag. Am Freitag wurde diese sogenannten Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse präsentiert. Die letzte solche Studie stammt aus dem Jahr 2015, es lagen also Vergleichszahlen vor.