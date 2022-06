Maxima und Willem-Alexander posieren mit Töchtern

Unter anderem wird das Königspaar an der Shoah-Namensmauer im Ostarrichipark einen Kranz niederlegen und die Parlamentsbaustelle in Wien besuchen. Die Besichtigung eines Integrationsprojektes in der Brotfabrik (Wien-Favoriten) und ein Treffen mit geflüchteten Ukrainerin in Wien ist ebenfalls geplant. In die Steiermark wird umweltbewusst mit dem Zug gefahren.