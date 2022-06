„Ist der normale Tod wirklich würdelos?“

Aktuelle Diskussion um Ethik am Lebensende

Er warnt, das Sterben in Würde auf die gesteuerte Art des Sterbens zu reduzieren: „Die Sorge ist, dass dieses Thema wie auch das Geburtsthema überlagert wird von einseitigen Vorstellungen von dem, was Würde ist.“ Den Beitrag des christlichen Glaubens zur Würde des Menschen sieht Schönborn in der Idee einer Menschheitsfamilie verankert: „Wir sind alle Brüder und Schwestern."