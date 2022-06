Ganz schön fesch! Sturm präsentierte neue Trikots

Wie wird es aussehen? Wann wird es endlich präsentiert? Sehnsüchtig warten zig Sturm-Fans Jahr für Jahr auf die Vorstellung der neuen Trikots. Nun war es so weit. Kapitän Stefan Hierländer, Jon Gorenc Stankovic und Alexander Prass schlüpften beim Foto-Shooting in die neue Wäsch‘, in der die Schwarz-Weißen in der kommenden Spielzeit für Sternstunden sorgen wollen.