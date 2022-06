Stripfing statt Goa! Sahanek landet in der 3. Liga

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden die Partien der Super-League zuletzt in Goa unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Also provokant formuliert wie in Stripfing, wo der “Zehner„ in der kommenden Saison aufläuft. “Um ehrlich zu sein, wäre ich gerne im Ausland geblieben. Die Gespräche mit Gogo Djuricin waren aber top. Der Verein hat einiges vor.„