Kinderwunsch-Behandlung brachte den Tod

Keine Kolibakterien im Propofol

Sein Anwalt Michael Dohr hat viele Fragen. So ließ er in einem Speziallabor in München (D) das Propofol untersuchen - von Kolibakterien keine Spur! Und das OP-Besteck, das verwendet wurde, hat die Klinik laut Dohr nicht der Polizei bzw. dem AKH zur Prüfung übergeben. Sondern ein neues, originalverpacktes.