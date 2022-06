Am OP-Tisch! Zwangspause für Motorrad-Wunderkind

Oberschenkel gebrochen

Am Dienstag stürzte der 18-Jährige mit einer Motocross-Maschine im Training. Die bittere Folge: Der linke Oberschenkel ist gebrochen. Am Mittwoch wurde Acosta in Barcelona operiert. An einen Start beim Moto2-Rennen an diesem Wochenende in Assen ist nicht zu denken. Der Weg des Motorrad-Supertalents scheint aber auf Sicht unaufhaltsam. KTM-Teamchef Pit Beirer betont dennoch: „Wir geben Pedro Zeit. Er wird noch auf jeden Fall ein weiteres Jahr in der Moto2 fahren. Wir sind überzeugt, dass er dann kommende Saison die Weltmeisterschaft gewinnen kann.“ Erst dann soll der nächste (große) Schritt in die MotoGP folgen. Das ist auch ganz im Sinne des Wunderkindes.