Zwei Rennradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Eine 49-jährige Autofahrerin aus Pischelsdorf an Engelbach lenkte gegen 18:45 Uhr auf der Gemeindestraße im Gemeindegebiet von Feldkirchen bei Mattighofen kommend in Richtung Kampern. Auf Höhe des Sportplatzes Feldkirchen, beabsichtigte die Lenkerin nach links zu einem Parkplatz zuzufahren, bremste und blinkte. Zur selben Zeit kamen drei Rennradfahrer im Alter von 45 bis 59 Jahre ihre Rennräder auf derselben Gemeindestraße in der Gegenrichtung - und es krachte.