Expertin rät zu Selfie als Beweis für Flugausfälle

Rechtzeitig am Flughafen und trotzdem kein Platz im Flieger? In dem Fall wird ein Selfie empfohlen, das nach Möglichkeit dokumentiert, dass der Check-In-Schalter bei Ankunft am Airport noch offen war und auf dem auch die Anzeigentafel mit den Abflugzeiten sichtbar ist. Ratsam sei es auch, zwei Stunden vorher am Airport zu sein und vorab online einzuchecken. Kommt das Flugzeug mit drei Stunden oder mehr Verspätung am Zielflughafen an, dann stehen den Passagieren Ausgleichszahlungen in Höhe von 250 bis 600 Euro zu - je nach Entfernung der Destination.