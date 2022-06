Alaba im Urlaub: Traum-Body und pikante Mode

Liga-Auftakt am 12. August

Was sie nicht verraten muss: Ihr David wird demnächst mit Real Madrid in die Vorbereitung starten - auch wenn‘s bis zum Ernst des Sportlerlebens noch ein Weilchen dauert: Der Startschuss zur neuen Saison erfolgt am 12. August, das ist WM-bedingt um eine Woche früher als sonst. Diese startet am 21. November. Champions-League-Sieger und Meister Real peilt, nona, die Titelverteidigung in beiden Bewerben an. In der nationalen Liga wäre es die erste Titelverteidigung seit 2007.