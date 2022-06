Wirbel um Sager: Klarstellung von ÖFB-Star Alaba

Keine Kritik an Foda

Deshalb gab der 29-Jährige nun via ÖFB ein Statement ab, in dem er deutlich machte, dass sich seine Worte nicht gegen Rangnicks Vorgänger Franco Foda gerichtet haben. „Ich möchte auf jeden Fall klarstellen, dass meine Aussage von gestern vielleicht irgendwo falsch verstanden wurde - das war jetzt nicht an eine Person, Trainer oder Spieler gerichtet, im Gegenteil. Ich glaube, dass ich einfach sagen oder zeigen wollte, wie die Einstellung innerhalb der Mannschaft ist“, sagte Alaba.