„Schnauze voll!“ ÖFB-Star Alaba spricht Klartext

Ein 1:1 gegen den Weltmeister hat das österreichische Nationalteam am Freitag noch nicht zufriedengestellt. Die Spieler trauerten der vergebenen Siegchance in der Nations League gegen Frankreich nach und orteten weiteres Verbesserungspotenzial. Die eigenen Ansprüche sind höher geworden. Kapitän David Alaba begrüßte den neuen Spielstil, den Prozess, in dem sich das ÖFB-Team unter Neo-Trainer Ralf Rangnick befinde. Über die Vergangenheit äußerte er sich kritisch: „Haben Schnauze voll!“