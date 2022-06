Alaba und Co.: Prominente Ausfälle im ÖFB-Team!

Im Mittelfeld und im Angriff verfügt Rangnick über genügend Variationsmöglichkeiten. „Hier haben wir ein Stück weit auch die Qual der Wahl.“ Der 63-Jährige muss abwägen, ob er etwa Spieler wie Konrad Laimer und Xaver Schlager, die in den ersten drei Partien durchspielten, wieder von Beginn an bringt. „Die drei Spiele waren intensiv und so wie wir sie geführt haben durchaus kräftezehrend“, sagte Rangnick. „Ich weiß noch nicht zu 100 Prozent, mit wem wir spielen, weil ich abwarten will, wer sich wie fühlt.“