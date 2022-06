Alko-Unfall von Politiker nur ein Kavaliersdelikt?

Parteivorstand unter Zugzwang

Während man also in fast jedem anderen politischen Lager als mutmaßlicher Alkolenker wenigsten geringfügige Folgen zu spüren bekommt, bleibt die Trunkenheit am Steuer in den Reihen der heimischen Sozialdemokratie also offenbar ein Kavaliersdelikt. Nicht alle „Genossen“ verstehen allerdings diese Vorgangsweise: „Bei der Kritik von anderen politischen Alkoholsündern waren wir immer ganz vorne dabei, aber parteiintern lassen wir Milde walten. Kein Zeichen von moralischem Rückgrat“, so eine Mandatarin zur „Krone“. Der Parteivorstand gerät unter Zugzwang.