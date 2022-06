Wird Kohlekraftwerk Riedersbach wieder entmottet?

Da erst 2020 stillgelegte Kohlekraftwerk im steirischen Mellach ist als Notfallvariante ins Gespräch gebracht worden. Auch in Oberösterreich stünde ein „Reserve-Kraftwerk“, nämlich das Kohlekraftwerk Riedersbach 2 an der Salzach. Es ist erst 2016 stillgelegt worden. Und das nicht aus technischen Ursachen, sondern aus Kostengründen. „Die Verwerfungen auf den Energiemärkten zwingen uns dazu, die Stromerzeugung aus Kohle am Standort zu beenden. Obwohl die Anlagen technisch in optimalen Zustand sind, ist ein weiterer Betrieb wirtschaftlich nicht mehr möglich“, sagte an jenem Märztag vor sechs Jahren der damalige Generaldirektor Leo Windtner.