Klose: „Darf arbeiten, wo andere Urlaub machen“

„Ein super Gefühl“

Federführend beim Engagement des neuen Cheftrainers war der sportliche Leiter Werner Grabherr, der am Montag vor einer Woche über den einstigen Salzburg-Geschäftsführer Jochen Sauer mit Klose in Kontakt trat. „Es war sofort klar, dass ich mit Werner an einen Tisch muss“, sagte der 44-Jährige. Er habe ein „super Gefühl“ gehabt. „Hier wollen die Leute, dass was entsteht, und da will ich gerne einen Beitrag leisten“, so der Deutsche über sein für viele überraschendes Engagement.