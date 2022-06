Ex-Weltfußballerin zu Gast bei ÖFB-Damen

Bei der EM 2017 sahen in Österreich das Viertelfinale und der Semifinale mit österreichischer Beteiligung über 1,5 Millionen Menschen. Man darf gespannt sein, wie hoch die Quote beim Eröffnungsspiel am 6. Juli gegen England sein wird. Dann spielen Österreichs Fußball-Frauen im ausverkauften Old Trafford in Manchester vor 75.000 Zuschauern.