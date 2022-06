Reitshammer mit Österreich-Rekord ins Halbfinale

Bernhard Reitshammer ist bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest mit einem neuen österreichischen Rekord ins Halbfinale über 50 m Brust eingezogen. Der 28-jährige Tiroler qualifizierte sich am Montag mit der sechstbesten Zeit von 27,12 Sekunden und unterbot seine Bestmarke um 21 Hundertstelsekunden. Für das Semifinale am Montagabend hofft Reitshammer auf eine weitere Verbesserung sowie den Einzug ins Finale am Dienstag.