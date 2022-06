Warnte Tennis-Verband Spieler vor Doping-Tests?

Dem Tennis-Weltverband ITF wird in einem Bericht der englischen Zeitung „Mail on Sunday“ vorgeworfen, Spielern Dopingtests im Vorhinein angekündigt zu haben. Demnach soll die ITF die Spieler vor den US Open 2021 gewarnt haben, dass sie für den biologischen Athletenpass (ABP) eine Blutprobe abgeben müssten. Die Profis seien auch vor den US Open 2019 und den Miami Open Ende März aufgefordert worden, über das Online-Anti-Doping-Portal Zeitfenster für diese Tests zu buchen.