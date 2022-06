Vasiliki Alexandri WM-Fünfte im Technik-Finale

Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest den fünften Platz in der Technischen Kür belegt! Die 24-Jährige kam im Finale des Solo-Bewerbs am Samstag mit einer neuen persönlichen Bestleistung auf gute 88,9841 Punkte. Gold holte sich die Japanerin Yukiko Inui mit 92,8662 Zählern vor der Ukrainerin Marta Fiedina. Auf den Bronze-Platz der Griechin Evangelia Platanioti fehlten Alexandri nur etwas mehr als 0,5 Punkte.