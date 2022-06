US-Präsident Biden fällt vor Reportern vom Fahrrad

Ein Radausflug ist eigentlich etwas Banales, doch wenn der mächtigste Mann der Welt durch seine Nachbarschaft radelt und dann auch noch einen „Stern“ reißt, dann gibt es Schlagzeilen. US-Präsident Joe Biden ist dies am Freitag passiert, als er begleitet von Mitarbeitern und Securitys eine Radtour nahe seinem Haus in Rehoboth Beach, Delaware, machte. Besonders pikant: Der US-Präsident stürzte, nachdem er an einer Gruppe Reporter vorbeigefahren war und ihnen noch fröhlich zugewinkt hatte ...