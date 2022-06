„Wieder daheim sein“: Arbeiten im Südburgenland

„Wir suchen jetzt nicht nur Buslenker, sondern auch Personal für Taxi- und Botendienste, aber auch in der Planung und im Büro. Wir haben Mitarbeiter aus Kärnten, Wien und Niederösterreich zurückbekommen, die eine Top-Ausbildung haben und nun wieder ihren Hauptwohnsitz im Burgenland haben“, erklärt Werderits. „Matthias Schils und Herbert Vögl sind beide aus Wien ins Südburgenland zurückgekehrt. Simone Stefanics wohnt nun in Spitzzicken und war vorher in Kärnten tätig“, erklärt er. Übrigens: Es werden immer noch Mitarbeiter gesucht.