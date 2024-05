FPÖ-Turbulenzen: Ex-Blauer macht Ärger Luft

Eigene Liste denkbar

Im Neufelder Gemeinderat will der Jung-Politiker künftig als „wilder“ Mandatar tätig sein. Sein Gemeinderatskollege Andreas Waller bleibt FPÖ-Mitglied. Wenn es den Rückhalt in der Bevölkerung gebe, werde man bei der nächsten Gemeinderatswahl gemeinsam mit einer unabhängigen Liste antreten, so Aschauer.