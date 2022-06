Ukrainer dabei: „Schön, wenn sie abgelenkt sind“

Der sich wie für San Antonio auch in Wien am liebsten zerreißen würde: „Ich wäre gerne überall dabei, es tut mir fast leid, wenn ich von einer Gruppe zur nächsten wechsle. Vor allem die Kleinsten sind mit viel Energie dabei!“ Wie Pöltl in seiner eigenen Vorbereitung, noch zweimal schickt San Antonio Athletik- plus Wurftrainer nach Wien. Bei den Auftritten für das Nationalteam in der EM-Quali Ende Juni in Salzburg sollte nichts mehr dazwischenkommen, danach reist Pöltl nach einem Kurzurlaub in die USA: mehr Hallen, mehr Trainingspartner. Zu dem in Wien Bogdan wurde, der mit dem NBA-Star einige Würfe nehmen konnte.