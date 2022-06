Überholmanöver: Motorradfahrer kollidierte mit Pkw

Während der Biker bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades erlitt und nach der Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht wurde, blieb der Pkw-Lenker unverletzt. Am Motorrad und am Pkw entstand Totalschaden. Im Einsatz stand auch die FF Steindorf mit 15 Mann.