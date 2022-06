Landwirt auf Wiese unter Motorkarren eingeklemmt

Gemeinsam mit seiner Gattin war der Landwirt am Freitagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, mit Heuarbeiten auf einer Steilwiese nahe seines landwirtschaftlichen Anwesens in Irschen im Bezirk Spittal an der Drau beschäftigt. Seinen vollen Anhänger wollte der Mann mit seinem Motorkarren in die Tenne bringen. Während der Fahrt kippte der Anhänger aber plötzlich seitlich um - der Landwirt kam unter dem umstürzenden Motorkarren zu liegen.