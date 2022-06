24-Jährige fand Jäger tot in einer Blutlache

Schock, Trauer und Rätselraten in der 1500-Einwohner-Gemeinde Reichenthal im Mühlviertel: Ein 38-jähriger Jäger hatte am Mittwochabend mit Bewohnern eines Mehrparteienhauses in einer Blockhütte gefeiert. Nach Mitternacht nahm der Baumaschinenmechaniker eine 24-jährige Zufallsbekanntschaft aus einer Nachbargemeinde mit in seine Wohnung. Doch statt zu einem Techtelmechtel kam es zu einem Rendezvous mit dem Tod.