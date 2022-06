Impfkritische MFG tritt in St. Margarethen an

Der ehemalige Freiheitliche Herbert Unger teilte mit, beim Urnengang als Gemeinderatskandidat für MFG an den Start zu gehen. Derzeit „wilder“ Gemeinderat, will er bei einem Wiedereinzug eine Kontrollfunktion übernehmen. „Ich verspreche eine ordentliche Kontrolle der ÖVP-Bürgermeisterpartei, eine laufende öffentliche Berichterstattung über die Gemeindearbeit und ein offenes Ohr für die Menschen“, so Unger, der Schriftführer im MFG-Landesvorstand ist.