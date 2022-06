Überlebensgroße Einladung zum Golser Volksfest

Das Ziel der Organisatoren ist es Altbewährtes zu erhalten und neue Anziehungspunkte für die Besucher zu schaffen. So wird es natürlich weiterhin die Standbeine Wirtschaftsmesse, Volksfest, Kultur und Wein geben. Zusätzlich soll man sich heuer an den Schmankerln der Region in einem eigenen Genusszelt erfreuen können. Weiters steht ein Volksfest-Heuriger auf dem Programm. Als besonderes Highlight wird es einen Volksfest-Wein geben, der in einer Blindverkostung ermittelt und bei der Eröffnung am 12. August präsentiert wird. Man darf also gespannt sein!